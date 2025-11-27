В Китае поезд насмерть сбил 11 строителей

В городе Куньмин китайской провинции Юньнань проводивший испытания поезд сбил группу строителей, погибли 11 человек, ещё двое пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

«Поезд, проводивший испытание оборудования для обнаружения землетрясений, врезался в рабочих на изогнутом участке пути на железнодорожной станции Лоянчжэнь», — говорится в материале.

Причина инцидента устанавливается.

