Стало известно, что стрельбу у Белого дома в Вашингтоне мог открыть иностранец

Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона в среду, скорее всего, является гражданином Афганистана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

«Подозреваемый, как предполагается, является гражданином Афганистана», - сообщает телеканал.

Напомним, что стрельба произошла в среду около 15:00 по местному времени неподалеку от Белого дома. Полиция позднее сообщила о задержании одного из подозреваемых, который открыл огонь по бойцам нацгвардии. Двое из них пострадали.

В Вашингтоне рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе

По данным директора ФБР Кэш Патель, раненые при стрельбе в центре американской столицы сотрудники нацгвардии находятся в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Президент США Дональд Трамп назвал стрелявшего по бойцам нацгвардии “животным”.