В США рядом с Белым домом произошла стрельба

В районе Белого дома получили ранения двое служащие Нацгвардии
Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома, передает РБК со ссылкой на ABC и Associated Press.
Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на пересечении 17-й и 1-й улиц. Состояние военных пока неизвестно, отметили журналисты.
Место происшествия — зону у метро Фаррагут-Уэст в квартале от Белого дома — оцепили силовики, тротуары и шоссе полностью перекрыты.
Стало известно о погибших в результате массовой стрельбы в США
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила сообщения СМИ о перестрелке и ранении двух военных.
Прессу переместили в брифинговый зал внутри Белого дома.
Один из подозреваемых задержан, его личность и мотивы выясняются.
Напомним, что войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа. Их поручил ввести президент США Дональд Трамп для борьбы с преступностью.
«Это единственный язык, который [преступники] понимают. Им нравится плевать в лицо полицейским. Вы плюете, а мы наносим удар, очень сильный удар», — объяснил американский лидер.