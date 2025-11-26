В США рядом с Белым домом произошла стрельба

Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома, передает РБК со ссылкой на ABC и Associated Press.

© Скриншот

Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на пересечении 17-й и 1-й улиц. Состояние военных пока неизвестно, отметили журналисты.

Место происшествия — зону у метро Фаррагут-Уэст в квартале от Белого дома — оцепили силовики, тротуары и шоссе полностью перекрыты.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила сообщения СМИ о перестрелке и ранении двух военных.

Прессу переместили в брифинговый зал внутри Белого дома.

Один из подозреваемых задержан, его личность и мотивы выясняются.

Напомним, что войска Нацгвардии развернуты в Вашингтоне с середины августа. Их поручил ввести президент США Дональд Трамп для борьбы с преступностью.