Атака БПЛА отражена в семи муниципалитетах Ростовской области

Системы ПВО армии России отразили БПЛА-атаку в семи муниципалитетах Ростовской области.

Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА были поражены в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Никто из людей не пострадал», — написал в Telegram глава региона.

По словам Слюсаря, в Шахтах из-за падения дрона повреждения получили машины, техэтаж и пятиэтажный дом. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стёкла в окнах двух частных домов.

Ранее губернатор сообщил, что два дома в городе Таганроге после ночной атаки ВСУ планируется снести.

В Таганроге специальная комиссия обследует 451 квартиру, попавшую в зону ЧС в результате атаки украинских боевиков на Ростовскую область в ночь на 25 ноября.