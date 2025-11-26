SCMP: число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 36 человек

Число жертв пожара в высотных зданиях в Гонконге достигло 36 человек, рассказал журналистам South China Morning Post (SCMP) мэр города Джон Ли. Он добавил, что в перечне пропавших без вести — 279 горожан.

Пожар в высотках начался в среду, 26 ноября. В ЖК проживало около 4 тыс. человек. Первоначально сообщалось, что погибли 12 жильцов и 1 пожарный.

Градоначальник уточнил, что 29 пострадавших госпитализировали, семеро из них находятся в критическом состоянии.

По данным газеты, огонь после возгорания быстро распространился по строительным лесам из бамбука. Пожару присвоили высшую, пятую категорию опасности по гонконгской шкале.

Си Цзиньпин отреагировал на крупный пожар в ЖК Гонконга

Журналисты заметили, что жильцы на протяжении нескольких месяцев жаловались на рабочих, которые курили во время смен.

Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией.