Задержана банда, которая специализировалась на обмане участников СВО

МВД объявило, что его сотрудники задержали опасную банду, которая придумала очередную схему воровства денег, получаемых участниками специальной военной операции.

© Российская Газета

Аферисты самых разных калибров не выпускают из внимания бойцов СВО, что вполне объяснимо. Ведь эти герои оказались в числе граждан, которым по закону полагаются миллионные выплаты.

Действовали такие мошенники на Урале. Там, в Челябинской и Свердловской областях, оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО.

Банда была большая - семеро ее участников уже заключены под стражу. А действовала группировка так.

- Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего, - объяснили в полиции.

Эти так называемые вербовщики забирали у подписавших договор все документы, не забывая про доверенности, которые давали жуликам право распоряжаться всеми деньгами граждан - и регулярными выплатами, и полагающимися в случае ранения или гибели.

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Эта статья говорит про особо крупное мошенничество, совершенное в группе и по предварительному сговору.

Если будущий суд согласится с доказательствами, которые собрало и продолжает собирать следствие, то арестованным грозит десять лет в местах лишения свободы.

Но следственные действия по этому уголовному делу только начались. Пока по адресам проживания арестованных прошли обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы, как говорят оперативники, имеющие доказательственное значение.

Предварительное расследование продолжается. А это означает, что фигурантов и эпизодов дела скорее всего станет больше.

Сегодня правоохранители по всей стране занимаются поиском и задержанием такой опасной категории мошенников.

Очень похожую схему поиска одиноких мужчин, которых уговаривали заключить договоры с минобороны, провернули в Нижневартовске. Но тут у контрактников не просто забирали документы. Их фиктивно женили, и уже эти жены получали доверенности на управление деньгами обманутых граждан.

А в Красноярском крае в настоящий момент расследуется уголовное дело против бывших сотрудника полиции и сотрудника банка. Эти граждане просто украли деньги, положенные вдове бойца СВО.