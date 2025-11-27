Эпштейн нанял киллера-спецназовца для устранения брата Карла III и его жены

Обвиненный в педофилии покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю (после лишения титула принца в 2025 году именуется Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) и его бывшую жену Сару Фергюсон. Об этом в подкасте издания The Daily Beast рассказал биограф Эндрю Лоуни.

По его словам, перед последним арестом в 2019 году Эпштейн страдал от паранойи и считал, что принц или его бывшая жена могут раскрыть подробности его преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних девушек в оказание сексуальных услуг высокопоставленным лицам. По словам Лоуни, американский финансист нанял для устранения брата Карла III и его экс-супруги киллера-спецназовца, ранее служившего снайпером в одном из британских элитных подразделений.

«Эта информация пришла из двух источников: один находился в Париже, другой в Палм-Бич и был очень близок к Эпштейну (...) Он очень нервничал. Он думал, что Сара Фергюсон может раскрыть его тайны. И это была мера предосторожности», — сказал биограф в интервью.

При этом Лоуни признался, что у него нет подробной информации об этих планах Эпштейна. Он добавил, что один из источников должен был раскрыть имя предполагаемого киллера, но этого пока не произошло.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет Эпштейн заставил ее заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем. В конце октября Эндрю лишили титула принца.