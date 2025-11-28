Число погибших при пожаре в Гонконге возросло

«Синьхуа»: количество погибших при пожаре в Гонконге возросло до 94
Количество погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 94.
Об этом пишет «Синьхуа».
«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», — указано в материале.
Ранее South China Morning Post сообщило, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данных о пострадавших россиянах при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге нет.