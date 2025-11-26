Стало известно, в каком случае условный срок Тарасовой могут заменить на реальный

Актрисе Аглае Тарасовой могут заменить условный срок на реальный в случае нарушения конкретных обязанностей, указанных в приговоре суда. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее стало известно, что Домодедовский горсуд признал Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков, назначил ей три года условно и обязал выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Гособвинение запрашивало 3,5 года.

«Заменить условный срок на реальный могут за нарушение конкретных обязанностей, указанных в приговоре суда», — сказал Хаминский.

По его словам, чаше всего к таким нарушениям относятся неоднократная неявка на регистрацию, неявка по вызову уголовно-исполнительной инспекции и смена места жительства без разрешения инспекции. Также основанием для замены наказания может стать уклонение Тарасовой от возмещения вреда, причиненного преступлением, и совершение нового преступления, заключил Хаминский.

Напомним, что 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. По факту этого против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Актриса полностью признала свою вину.