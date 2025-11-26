Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту

DailyMail: мошенник притворился Брэдом Питтом и обманул пенсионерку на 9,3 млн рублей
Пенсионерка из Швейцарии по имени Патриция стала жертвой мошенника, который притворялся звездой Голливуда Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
Патриция рассказала, что начала переписку с лже-Брэдом Питтом в мае 2024 года. Женщина подписалась на официальную страницу актера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и вскоре ей написал якобы менеджер голливудской звезды. Он предложил ей поговорить с артистом лично. Патриция согласилась.
По словам пенсионерки, вскоре ее переписка с «Брэдом Питтом» приобрела более романтический характер. Мошенник интересовался жизнью женщины и давал ей понять, что она якобы любима.
Во время обсуждения личной встречи лже-Брэд Питт заявил, что его руководство запросило большую сумму за их свидание. Патриция поверила ему и отправила деньги. Затем просьб прислать средства стало все больше и больше. Всего женщина отдала более £90 тысяч (около 9,3 миллионов рублей по текущему курсу, «Газета.Ru»).
Позже «Брэд Питт» предложил Патриции встретиться в США. Женщина собрала вещи и отправилась в Лос-Анджелес. Однако в итоге она провела три недели в отеле в одиночестве. Так и не дождавшись встречи, она вернулась в Швейцарию, она наткнулась на похожую историю мошенничества с француженкой. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.
Патриция написала заявление в полицию. Как призналась женщина, она чувствовала неописуемый стыд из-за того, как ее обманули мошенники. Пенсионерка была уверена, что встречается с голливудской звездой.