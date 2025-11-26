Названа шокирующая версия попадания иголки в шоколадку «Марс»

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что засунуть иголку в шоколадку «Марс», которую чуть не съела школьница из Калуги, могли рабочие на складе. Об этом пишет NEWS.ru.

Произошедший инцидент является частью негласного террора против России, считает собеседник издания.

По версии эксперта, иголка была воткнута в батончик или грузчиками, которые разгружали товар, или теми людьми, кто его собирал уже непосредственно в самом магазине или на складе.

В шоколадке «Марс» нашли большую иголку

Криминалист отметил, что там работает большое количество мигрантов, среди которых есть и приверженцы радикального исламизма, от которых можно ожидать всего чего угодно.

По словам аналитика, засунуть в шоколадку иголку могли без визуального нарушения целостности упаковки.

В магазинах может быть множество подобных батончиков, предположил Игнатов.

Ранее стало известно, что в Калуге школьница нашла иглу в шоколадном батончике «Марс».