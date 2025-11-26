Названа шокирующая версия попадания иголки в шоколадку «Марс»

Московский Комсомолец

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что засунуть иголку в шоколадку «Марс», которую чуть не съела школьница из Калуги, могли рабочие на складе. Об этом пишет NEWS.ru.

© Global Look Press

Произошедший инцидент является частью негласного террора против России, считает собеседник издания.

По версии эксперта, иголка была воткнута в батончик или грузчиками, которые разгружали товар, или теми людьми, кто его собирал уже непосредственно в самом магазине или на складе.

Криминалист отметил, что там работает большое количество мигрантов, среди которых есть и приверженцы радикального исламизма, от которых можно ожидать всего чего угодно.

По словам аналитика, засунуть в шоколадку иголку могли без визуального нарушения целостности упаковки.

В магазинах может быть множество подобных батончиков, предположил Игнатов.

Ранее стало известно, что в Калуге школьница нашла иглу в шоколадном батончике «Марс».

