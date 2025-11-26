Учительница избила школьника на улице в российском городе

Женщина напала на школьника а Санкт-Петербурге. Вероятно, это учительница начальных классов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Горожане рассказали изданию, что инцидент произошел 25 ноября.

Две женщины сопровождали группу детей школьников на улице. Одна из них в какой-то момент начала бегать за детьми, поймала одного мальчика и стал бить его, хватая за куртку и прижимая к стене дома.

Женщина нанесла ребенку несколько ударов по лицу и ягодицам. Свидетель инцидента добавила, что снять все не удалось. Сопровождающая также швыряла ребенка на землю, срывала с него куртку и била по голове в присутствии других детей и еще одного педагога.

Предположительно, речь идет об учительнице начальных классов одной из городских школ. По словам очевидцев, одна из преподавателей на сайте учреждения похожа на нападавшую.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на проблему отношений учеников с учителями.