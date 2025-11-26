Суд вынес приговор Аглае Тарасовой

Домодедовский городской суд назначил три года условно актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей", - огласила решение судья.

Тарасова 1 раз в месяц должна отмечаться в установленном органе. Кроме того, суд постановил уничтожить вейп.

Аглая Тарасова рассказала свою версию преступления

В ходе прений сторон прокурор запросил для Тарасовой 3 года и 6 месяцев условно, полагая возможным назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества.