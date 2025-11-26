Россиянка Ионита вымогала миллионы через личные данные в Telegram

Суд арестовал 19-летнюю девушку, которая почти полгода вымогала криптовалюту и Telegram-подарки у других пользователей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, злоумышленница представлялась Ионитой и начинала общение с пользователями, которые увлекались дорогими виртуальными подарками в Telegram. В ходе разговоров она узнавала подробности их личной жизни — эту информацию использовали ее сообщники, которые преследовали собеседников девушки и шантажировали их поджогами.

Жертвы слежки не выдерживали такого давления и отдавали Ионите все, что у них есть. Сейчас ее цифровая коллекция оценивается в 5,8 миллиона рублей. Девушке грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала бывшую сотрудницу нефтегазовой компании за шантаж начальника и вымогательство у него 47 миллионов рублей.