Россиянин попытался снять квартиру в Москве и стал жертвой мошенников

Россиянин арендовал квартиру в Москве и обогатил мошенников на 40 тысяч рублей. Об этом рассказал «Ленте.ру» сам пострадавший.

Мужчина захотел снять однокомнатную квартиру рядом со станцией метро «Окружная». Он связался с автором объявления через мессенджер, чтобы договориться о просмотре жилья. Вместо того, чтобы сразу назначить дату, собеседница попросила будущего квартиранта сначала рассказать о составе проживающих, работе и наличии домашних животных.

В ответ женщина заявила, что сама живет в Калининграде и периодически бывает в столице по работе. Поэтому договор предложила оформить онлайн через популярный сервис по поиску жилья. После того, как мужчина еще раз попытался назначить дату просмотра квартиры, собеседница попросила сначала заплатить за первый месяц проживания, а потом приезжать на адрес. Она уточнила, что жилье оснащено электронным замком, и войти внутрь получится только по коду с почты после внесения денег.

Владелица убеждала, что, если квартира не понравится, договор можно будет отменить и вернуть деньги. Затем она отправила ссылку на подписание документа и пообещала, что все детали по заселению автоматически придут на почту.

Россиянину показались слова владелицы правдоподобными, поэтому он перешел по ссылке и отправил 40 тысяч рублей. Однако, когда банк списал деньги, мужчину насторожило, что имя получателя и его собеседницы в мессенджере не совпадают.

Он сообщил об этом женщине, на что получил ответ, что платит деньги не ей напрямую, а сервису. При этом якобы никакой заявки на проживание она не получила, а также отказалась дать свой номер телефона. В подтверждение прав на квартиру россиянка прикрепила выписку из ЕГРН и фотографию якобы своего паспорта.

Однако пострадавший так и не получил ни съемное жилье, ни деньги. В результате россиянин подал заявление в МВД и сообщил о мошенничестве.

Ранее россиян призвали отказаться от любых предоплат при аренде жилья, чтобы защититься от мошенников. Помимо требования внести плату до оформление договора, тревожным знаком может оказаться длительный срок размещения объявления на площадке.