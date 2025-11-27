Число погибших при пожаре в небоскребах Гонконга возросло

Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге возросло до 44 человек, но сотни жильцов сгоревшего жилкомплекса по-прежнему числятся пропавшими без вести. Три человека были арестованы властями после того, как в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По вспыхнул мощный пожар.

© mk.ru

Количество погибших в результате мощного пожара, охватившего несколько жилых многоэтажек в Гонконге, возросло до 44 – судя по всему, жертв будет больше. Ведь 45 человек находятся в критическом состоянии, а сотни числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian.

Была создана оперативная группа для расследования причин пожара, который вспыхнул в среду днем в жилом комплексе Wang Fuk Court в Тай По, на севере Новых территорий Гонконга. Комплекс состоит из восьми 31-этажных башен, в которых находится около 2000 квартир, в которых проживает около 4800 человек.

Рано утром в четверг власти сообщили, что трое мужчин в возрасте от 52 до 68 лет были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве, связанном с пожаром. Глава города Джон Ли заявил рано утром в четверг, что пожар “находится под контролем”.

Власти объявили о пожаре по пятибалльной шкале, наивысшей степени опасности, и на место происшествия были направлены по меньшей мере 128 пожарных машин и почти 800 пожарных-спасателей. Дороги, в том числе основные магистрали рядом с башнями, были перекрыты.

“Первоочередной задачей является тушение пожара и спасение жителей, оказавшихся в ловушке, - сказал Джон Ли. – Во-вторых, оказание помощи пострадавшим. В-третьих, оказание поддержки и восстановление. Затем мы начнем тщательное расследование”.

Вскоре после возникновения пожара Дерек Армстронг Чан, заместитель директора пожарной службы Гонконга, сообщил:

“Температура внутри зданий, о которых идет речь, очень высокая. Нам трудно войти в здание и подняться наверх для проведения противопожарных и спасательных операций”.

По меньшей мере один пожарный, по имени Хо Вай Хо, 37 лет, числится среди погибших.

На видеозаписях с места происшествия видно, как пламя распространяется по башням и видно на каждом этаже, вырываясь из окон.

Десятки потрясенных жителей, многие из которых рыдали, наблюдали с близлежащих тротуаров, как из комплекса поднимается дым.

“С этим имуществом ничего нельзя сделать. Мы можем только надеяться, что все, независимо от возраста или возраста молодежи, смогут благополучно вернуться домой”, - сказал агентству Франс Пресс житель Тай По, находясь рядом с местом пожара. – Все это душераздирающе. Мы волнуемся, что внутри находятся люди, оказавшиеся в ловушке”.

66-летний Гарри Чунг, который более 40 лет проживает в блоке 2 одного из комплексов, рассказал, что около 14:45 по местному времени услышал громкий шум и увидел, как в соседнем квартале вспыхнул огонь.

“Я сразу же вернулся, чтобы собрать свои вещи”, - сказал он агентству Reuters. “Я даже не знаю, что я сейчас чувствую. Я просто думаю о том, где я буду спать сегодня вечером, потому что, вероятно, я не смогу вернуться домой”.

Местный житель, назвавшийся 71-летним Вонгом, разрыдался, сказав, что его жена оказалась в ловушке внутри одного из зданий.

Эти башни считаются одними из самых высоких в Тайпо, который, как и большая часть Гонконга, является одним из самых густонаселенных районов в мире. Согласно данным переписи населения 2021 года, опубликованным CNN, многие здешние жители - пожилые люди.

Правительство Гонконга заявило, что все ведомства координируют усилия по оказанию помощи пострадавшим жителям. Лидер Китая Си Цзиньпин выразил свои соболезнования пострадавшим, сообщила государственная телерадиокомпания Китая поздно вечером в среду.

Официальные лица сообщили, что пожар начался на некоторых внешних бамбуковых и сетчатых строительных лесах, которые окружали башни, прежде чем распространиться внутри них, но точная причина возгорания пока неизвестна.

Строительные стандарты в Гонконге относительно высоки и за последние десятилетия значительно улучшились, но Ассоциация защиты прав жертв промышленных аварий, местная правозащитная организация, выразила глубокую обеспокоенность пожарами, связанными со строительными лесами, отметив аналогичные инциденты в апреле, мае и октябре, констатирует The Guardian.

Высокие цены на недвижимость в Гонконге уже давно стали источником социального недовольства в городе, и пожар может вызвать недовольство властей в преддверии общегородских выборов в законодательные органы в начале декабря.

Бамбуковые строительные леса - обычное явление на строительных и ремонтных площадках Гонконга, хотя местное правительство заявило, что их использование постепенно прекращается по соображениям безопасности.

Власти округа Тай По открыли приюты в местных общественных зданиях, по крайней мере, одно из которых, по сообщениям местных СМИ, было заполнено к вечеру среды, а полиция организовала горячую линию для пострадавших.

Несколько форумов и предвыборных мероприятий, связанных с выборами 7 декабря, которые были запланированы на ближайшие дни, были отменены.

Пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние годы. В ноябре 1996 года 41 человек погиб в коммерческом здании в Коулуне в результате пожара пятого уровня, который продолжался около 20 часов, напоминает The Guardian.