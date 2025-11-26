Аглая Тарасова рассказала о своей версии преступления
Российская актриса Аглая Тарасова во время заседания заявила, что не знала о масле каннабиса в вейпе, потому что ей его подарили. Об этом пишет РИА Новости.
«Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией», — заявил актриса.
По ее словам, бизнесмен рассылал вейпы с растительными компонентами своим друзьям перед запуском их в производство.
Ярмольник выступит свидетелем по делу Аглаи Тарасовой
Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Сейчас актриса находится под запретом определенных действий. Она полностью признала свою вину. Сегодня проходит второе слушание по ее делу.