Российская актриса Аглая Тарасова во время заседания заявила, что не знала о масле каннабиса в вейпе, потому что ей его подарили. Об этом пишет РИА Новости.

«Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией», — заявил актриса.

По ее словам, бизнесмен рассылал вейпы с растительными компонентами своим друзьям перед запуском их в производство.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Сейчас актриса находится под запретом определенных действий. Она полностью признала свою вину. Сегодня проходит второе слушание по ее делу.