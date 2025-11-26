В Гонконге в районе Тай По произошел один из самых мощных пожаров за последние 17 лет. Сразу несколько жилых высоток, где проживают 4 тысячи человек, превратились в огромные факелы, которые видно из разных районов города. В настоящий момент известно о 12 погибших, включая одного спасателя. Об этом сообщает Lenta.ru.

«В среду над местом ЧП в жилом комплексе Wang Fuk Court поднялись огромные столбы темного дыма, а пламя быстро распространилось как минимум на четыре дома, а затем и на весь квартал», — пишет издание South China Morning Post.

Как сообщают очевидцы, масштабному пожару могли поспособствовать бамбуковые строительные леса. Ранее жители домов жаловались, что строители не соблюдают технику безопасности и курят во время работы.