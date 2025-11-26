На беременную москвичку напали в ТЦ

На беременную напали в торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» в Москве из-за пакетов с продуктами. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, горожанка приехала за покупками с супругом. На выходе будущая мать почувствовала себя плохо, села отдышаться, оставив рядом сумки с вещами и едой.

Рядом с беременной находилась девушка. Новая знакомая завязала беседу и начала выяснять у москвички, не тяжело ли ей таскать баулы. Когда жительница столицы проигнорировала собеседницу, та стала вырывать у нее пакеты из рук и кричать, что все принадлежит ей.

«Охрана, которая стояла прямо перед нами, вообще никак не реагировала и не пыталась помочь. У меня уже не было сил с ней бороться, мне стало плохо и мне пришлось отдать ей пакеты и мои вещи», — поделилась горожанка.

Похитительницу пакетов остановили рядом с ТЦ очевидцы и супруг, которые пришли на помощь женщине. На улице обидчица нанесла беременной несколько ударов по голове. Будущая мать упала на живот и травмировала руку.

Она уже написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что соседи спасли беременную жительницу Смоленской области от избивавшего ее колотушкой возлюбленного.