На беременную москвичку напали в ТЦ
На беременную напали в торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» в Москве из-за пакетов с продуктами. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».
По сведениям издания, горожанка приехала за покупками с супругом. На выходе будущая мать почувствовала себя плохо, села отдышаться, оставив рядом сумки с вещами и едой.
Рядом с беременной находилась девушка. Новая знакомая завязала беседу и начала выяснять у москвички, не тяжело ли ей таскать баулы. Когда жительница столицы проигнорировала собеседницу, та стала вырывать у нее пакеты из рук и кричать, что все принадлежит ей.
«Охрана, которая стояла прямо перед нами, вообще никак не реагировала и не пыталась помочь. У меня уже не было сил с ней бороться, мне стало плохо и мне пришлось отдать ей пакеты и мои вещи», — поделилась горожанка.
Похитительницу пакетов остановили рядом с ТЦ очевидцы и супруг, которые пришли на помощь женщине. На улице обидчица нанесла беременной несколько ударов по голове. Будущая мать упала на живот и травмировала руку.
Она уже написала заявление в правоохранительные органы.
