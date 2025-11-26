Раскрыт грозящий Аглае Тарасовой срок

Прокурор запросил 3,5 года условного осуждения для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Известия» из зала суда.

Также для актрисы запросили испытательный срок в 3 года.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей может грозить до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

На суде в сентябре актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка, и именно для них она якобы провезла наркотик через границу. В ноябре Тарасова признала вину в полном объеме.

В ходе допроса Тарасова призналась, что не знала точный состав жидкости вейпа с наркотиками. Она признала, что нарушила закон. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.