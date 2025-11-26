Известный актер Леонид Ярмольник, звезда фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» и «Трудно быть Богом. История арканарской резни», выступит свидетелем по делу артистки Аглаи Тарасовой в Домодедовском городском суде. Об этом пишет портал «78».

По данным портала, свидетелями по делу также будут актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь.

«Аглая очень талантливая молодая актриса, которая зарекомендовала себя. Она очень своеобразная и оригинальная, не похожа на других. Она очень талантливая», — пояснил Ярмольник.

Журналисты заметили, что всех свидетелей допрашивают по ходатайству защиты, они дают характеристику личности.

Попавшая под статью о наркотиках Тарасова рискует потерять квартиру

Ранее сообщалось, что 28 августа Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке провезти вейп с 0,38 г масла каннабиса. Следствие квалифицировало её действия как контрабанду наркотических средств.

Согласно материалам дела, актриса вела себя нервозно при задержании, рассказала таможенникам, что курительное устройство принадлежит её знакомой, а что в нем «она точно не знала».