Отец Тимура Иванова попросил суд не лишать его подаренных сыном мотоциклов

Отец экс-замминистра обороны Иванова попросил не лишать его подаренных сыном мотоциклов
Отец бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов попросил суд не лишать его подаренных сыном двух мотоциклов, которые были приобретены еще до прихода Иванова в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
«Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 г. в. был приобретен подарившим его сыном в 2015 году еще до его занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись. Также он является добросовестным приобретателем подаренного ему второго мотоцикла - Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года выпуска. Следовательно, данные транспортные средства не могут быть предметами антикоррупционного иска в любом случае», - заявил адвокат.
В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.
21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.
1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.