Стали известны имена актеров-свидетелей по делу Аглаи Тарасовой

В рамках судебного разбирательства по делу о контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой допросят свидетелей из числа известных артистов. Об этом сообщает корреспондент издания ТАСС, находящийся в зале суда.

По информации источника, допрошены будут Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

«Просим допросить в качестве свидетелей Ярмольника, Цыганова и Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», — заявила ходатайство защита.

Сообщается, что суд ходатайство удовлетворил.

Ранее стало известно, что российская актриса Аглая Тарасова полностью признала вину в Домодедовском суде Москвы по делу о контрабанде наркотиков.