Пыточная для подростков: какие ужасы творились в детском рехабе под Истрой

Оперативники накрыли рехаб в Подмосковье, в котором пытали подростков. Дети рассказали, что их морили голодом, избивали, домогались. Один из пациентов две недели находился в полубессознательном состоянии, а затем впал в кому, у него отказали почки. Двух сотрудников учреждения задержали, а его основательница, известная активистка Анна Хоботова, пустилась в бега. Какие еще ужасы происходили за стенами рехаба для трудных подростков — в материале «Вечерней Москвы».

Спасение впавшего в кому подростка

В воскресенье, 23 ноября, в больницу подмосковного Истринского городского округа доставили 16-летнего молодого человека. Подросток был в критическом состоянии: на его туловище и голове нашли многочисленные синяки и ожоги, а на руках и ногах были следы от связывания. Ребенок впал в кому. Shot сообщает, что у подростка отказали почки, врачи опасаются, что он может больше не прийти в сознание.

Сотрудники больницы сообщили о госпитализированном подростке в полицию. Выяснилось, что скорая помощь привезла молодого человека из детского реабилитационного центра, который находится в городе Дедовске (Истринский округ). В тот же день туда отправились оперативники.

Силовики прибыли в рехаб около 21:00 и работали до самого утра. По данным Shot, сотрудники центра забаррикадировались в здании и отказывались впускать полицию. Оперативникам пришлось выпиливать железные двери. Тем временем дети пытались выбить решетки на окнах, кричали и просили о помощи.

В результате полицейские задержали и заключили в СИЗО администратора рехаба Владимира Балабрикова. Также на допрос доставили 18-летнюю постоялицу, которая могла принимать участие в истязаниях. Остальных сотрудников учреждения объявили в розыск.

Что произошло с ребенком

Реабилитационный центр для трудных подростков, в котором находился пострадавший парень, принадлежал психологу-психотерапевту Анне Хоботовой и находился в частном секторе на окраине Дедовска. Там лечили детей от наркотической, алкогольной, компьютерной и иных видов зависимостей. Сотрудники рехаба обещали родителям, что их дети будут индивидуально заниматься с психологами, ходить в кружки и проходить различные тренинги.

На страницах рехаба в соцсетях можно найти множество постов с советами, например, как выявить у ребенка психологические проблемы или поддержать его в трудную минуту. В одной из публикаций рассказывается, как воспитанники поздравили основательницу рехаба с днем рождения, нарисовав ей плакаты с подписями: «Любимая Анна Павловна».

— Казалось, что это просто замечательнейшее место, что так повезло, что психологи занимаются за 150 тысяч рублей в месяц. У них большой дом, они там сами готовят, у них коллектив, друзья, они танцуют, — вспоминает мать впавшего в кому подростка.

Она отправила сына в рехаб из-за его телефонной зависимости. По словам женщины, сотрудники присылали ей фотографии ребенка, на которых он сидит вместе с другими детьми. При этом созваниваться им не давали — мальчик якобы то был занят, то находился на занятиях с психологом. Состояние сына не вызывало у матери никаких подозрений.

Когда же подростка доставили в больницу, врачи выяснили, что он уже две недели находился в полубессознательном состоянии. Оказалось, что все фотографии, которые сотрудники рехаба отправляли матери, были постановочными.

— Потом другие дети рассказали, что его просто выносили на матрасе и фотографировали для меня, чтобы казалось, что он сидит на групповом занятии с другими... Он уже ходил под себя, не мог передвигаться самостоятельно, у него были пролежни. На спине был огромный гниющий пролежень, из-за которого у него теперь сепсис. Он находится в отделении интенсивной терапии в очень тяжелом состоянии, — рассказала мать пострадавшего.

Что еще происходило в рехабе Анны Хоботовой

На момент прибытия силовиков в реабилитационном центре находились 24 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Большинство из них уже забрали родители. Дети рассказали взрослым, что подвергались пыткам, издевательствам и сильному психологическому давлению.

Сотрудники реабилитационного центра заставляли воспитанников убираться и готовить в любое время суток и в то же время морили их голодом и заставляли есть собачий корм. За любые проступки детей били и связывали скотчем. Еще о них тушили окурки, обливали ребят холодной водой и засовывали им в рот грязные носки. Звонить родителям дети могли только по громкой связи и под присмотром воспитателей, чтобы «пленники» не пожаловались и не сболтнули ничего лишнего.

Также пострадавшие рассказали, что воспитатели проводили для них «тренинги», которые назывались «Карцер» и «Гей»*. Во время первого из них детям по несколько дней запрещалось вставать с кровати, выходить в туалет разрешалось только после обращения к истязателям. На втором тренинге мальчиков наряжали в женскую одежду, красили и заставляли ходить так весь день.

— Трехэтажный дом ничем не привлекал к себе внимание, окна были затянуты изнутри черной пленкой, чтобы скрыть какую-либо активность и жизнедеятельность. Детей за все время пребывания ни разу не выпускали на улицу, всячески скрывали и не разглашали действия центра, — рассказала глава Истринского округа Татьяна Витушева, подключившаяся к разбирательствам.

По словам детей, администратор Балабриков систематически домогался девочек в возрасте 13 и 15 лет, терся о них пахом. Одну из постоялиц он угрозами принудил к неким действиям сексуального характера, когда та без разрешения позвонила маме. Эту информацию проверяет полиция.

На тренингах детей заставляли вести «дневники чувств» и десятки тысяч раз писать различные «заклинания». При обысках силовики нашли в рехабе тетради, исписанные фразами: «Своеволие — это презрение или сопротивление любым действиям, которые не согласуются с нашими собственными»; «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению»; «Я буду работать».

Бизнес, построенный на помощи детям

Основательница скандального рехаба Анна Хоботова — известная ростовская активистка. В соцсетях она утверждает, что окончила Российскую академию правосудия и Южный федеральный университет. Еще, судя по блогу Хоботовой, у нее есть маленькая дочь.

В 2013 году активистка основала правозащитную организацию «Цветы жизни» и, по ее собственным рассказам, стала устраивать спортивные и развлекательные мероприятия для детей, нуждающихся в психологической поддержке.

С 2015 года Хоботова неоднократно открывала фонды, клиники и центры поддержки для детей. Она оформила 13 компаний и трижды регистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, но 12 из этих юрлиц пришлось закрыть из-за проблем с документами.

В частности, в 2020 году по требованию прокуратуры был ликвидирован рехаб в Ростовской области. Учреждение было оформлено через ИП Хоботовой и формально занималось оказанием помощи на дому лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

Сама же основательница называла свой рехаб «Межрегиональным институтом социально-психологических и медицинских проблем в обществе и молодежной среде». Еще у нее не было медицинского образования и лицензии на осуществление образовательной деятельности. По требованию прокуратуры этот рехаб закрыли.

Из всех проектов Хоботовой работать продолжила лишь одна компания, на которую оформлено несколько рехабов в Подмосковье и Екатеринбурге. В 2024 году выручка центра в Дедовске составила 2,3 миллиона рублей. С тех пор его основательница стала регулярно встречаться с журналистами, сотрудничать с ростовскими чиновниками, правозащитными и религиозными организациями. В конце октября 2025 года Хоботова дала интервью газете «Комсомольская правда», в котором рассказала о самых распространенных проблемах среди подростков.

— Главная причина большинства детских проблем — именно дефицит внимания. Родители часто не замечают, что зависимость и девиантное поведение закладываются в раннем возрасте — с одного до трех лет, — рассуждала основательница реабилитационного центра.

По данным Shot, Хоботова посещала собственный реабилитационный центр минимум раз в месяц и проводила там тренинги для детей. Предполагается, что она была в курсе издевательств над подопечными, но ничего не предпринимала. В настоящее время ее разыскивает полиция.

Арестованный администратор Владимир Балабриков имеет две судимости за хранение и распространение наркотиков. Задержанная 18-летняя девушка лежала в этом же рехабе, но при этом, по версии следствия, помогала Балабрикову издеваться над другими детьми.

Еще одной сотрудницей рехаба числилась консультант-аддиктолог Елена Давыдова. В разговоре с журналистами она назвала информацию об издевательствах над детьми недостоверной. Затем она в спешке бросила трубку, отказавшись продолжать разговор.

Что грозит сотрудникам и руководству рехаба

В рехабе, который накрыли оперативники, провели обыски. Также следователи возбудили четыре уголовных дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, истязании детей, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всем участникам истязаний и пыток грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.

— Истязания несовершеннолетних наказываются лишением свободы до семи лет, причинение тяжкого вреда здоровью — до 10 лет, сексуальное насилие — до 20 лет лишения свободы. В любом случае ответственность за совокупность преступлений, которые совершались в реабилитационном центре, по моему опыту, может составить от 15 до 20 лет лишения свободы, — объяснил он.

В свою очередь адвокат Даниил Лунев считает, что сотрудникам рехаба, в том числе его основательнице Анне Хоботовой, также предъявят обвинения в организации преступного сообщества. В этом случае наказание будет еще серьезнее.

— По совокупности всех этих статей кому-то из фигурантов могут дать 20 лет лишения свободы, кому-то — 25 лет. Если бы у нас закон позволял отправлять девушек на пожизненное заключение, то основательнице рехаба могли назначить такое наказание. Но так как она женщина, ей тоже могут дать в районе 20 лет лишения свободы. Подчеркну, что организатор этого рехаба не могла не знать о том, что происходило в ее же учреждении. Говорю это исходя из собственной юридической практики, — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Telegram-канал Mash пишет, что после обысков в рехабе в Истринском округе оперативники накрыли еще один реабилитационный центр Хоботовой под Дмитровом. Детей из него якобы уже вывезли и разместили в соццентрах.

Истории с пытками в рехабах

Это далеко не первый случай, когда за стенами рехабов происходят подобные ужасы. В 2023 году в реабилитационном центре «Новая жизнь» в Саратове от пыток скончался 25-летний пациент Руслан Мансуров. Мужчину избили, завернули в ковер и оставили на морозе. После этого скандала учреждение закрыли, а осенью 2025 года шестерых его сотрудников приговорили к лишению свободы сроками от 15 до 17 лет.

В мае 2024 года скончался пациент рехаба в Пятигорске. Выяснилось, что сотрудники учреждения на протяжении двух лет били, связывали и запирали пациентов в комнатах. Все это делалось по указанию директора центра, а иногда в издевательствах принимал участие еще один постоялец. В октябре 2025 года двух работников рехаба и одного постояльца признали виновными в истязаниях с особой жестокостью и приговорили к тюрьме на сроки от двух до 3,5 года.

В августе 2024 года оперативники освободили 30 постояльцев рехаба «Вектор жизни» в Мытищах, где людей месяцами держали в заложниках, морили голодом, не давали воду и лишали сна. Телефоны давали пациентам лишь пару раз в неделю, но пользоваться мобильниками они могли лишь под присмотром сотрудников. Среди пострадавших оказалась 13-летняя девочка. По данному факту расследуется уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Летом 2025 года по соцсетям разлетелось видео с «похищением» москвички: кричащую девушку насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Как оказалось, потерпевшая сбежала из рехаба, а родственники и сотрудники реабилитационного центра пытались вернуть ее обратно.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.