В Калуге в шоколадке «Марс» нашли большую иголку. Ее чуть не проглотила десятилетняя девочка. Об это пишут новостные telegram-каналы.

«Иголку в шоколадке „Марс“ размером с весь батончик чуть не проглотила десятилетняя школьница из Калуги», — пишет telegram-канал Mash.

Коробку с конфетами в школу принесла мама одной из учениц на день рождения дочери. Одна из девочек разломила конфету и обнаружила в ней иглу. Детали происшествия изучает Роспотребнадзор и полиция, а производитель начал внутреннее расследование.

Ранее медицинскую иглу нашла в сырке нашла жительница Тюмени. Она предупредила об этом общественность в социальных сетях.