В деле о покушении на журналиста Соловьева всплыла отравленная пицца

На слушаниях во Втором Западном окружном военном суде по уголовному делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева была оглашена аудиозапись, раскрывающая способ планируемого убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Запись была сделана в квартире подсудимого Андрея Пронского. Из нее следует, что сообщники намеревались отследить заказ по доставке еды на адрес Соловьева с тем чтобы подсунуть ему отравленную пиццу.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Он вместе с сообщниками планировал подорвать автомобиль Соловьева. Для этого были приобретены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие.

Восемь фигурантов дела действовали по заказу Службы безопасности Украины. Одного из них Василия Стрижакова уже признали виновным в покушении на Соловьева, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также участии в деятельности террористического сообщества. Однако в связи с невменяемостью отправили на принудительное лечение в психбольницу с режимом усиленного наблюдения.