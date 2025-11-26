Сухогрузное судно с двумя тысячами тонн зерна село на мель в Волгоградской области. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По его информации, судно «Капитан Баляхин» село на мель в районе Карповского водохранилища. Сухогруз следовал из Казани в Ростов-на-Дону. Журналисты уточнили, что экипаж имеет запасы еды и воды, продовольствия должно хватить на пять дней, передает Shot.

В сентябре текущего года пассажирский теплоход «Александра» отклонился от курса при следовании из Санкт-Петербурга в Москву и сел на мель в Вологодской области. После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

6 сентября в СМИ сообщили, что судно с пшеницей потерпело бедствие в Ростовской области. На борту находилось более 10 членов экипажа. Сухогруз «Русич-5» сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон, недалеко от города Константиновска. На тот момент информации о пострадавших не поступало.