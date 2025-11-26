В российском регионе мать поплатилась за издевательства над дочерью

В Новосибирске осудили женщину, несколько лет избивавшую дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Она признана виновной по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля 2022 года по октябрь 2024 года женщина, воспитывающая 15-летнюю дочь, систематически избивала и причиняла психологические страдания. Пострадавшая испытывала страдания и приобрела чувство страха перед своей матерью.

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил ее к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.

