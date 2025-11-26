В Гонконге загорелся высотный жилой комплекс

Не менее четырех человек, в том числе один пожарный погибли при пожаре в высотном жилом комплексе в Гонконге. Как сообщила полиция города в распространенном заявлении, возгорание началось в высотном здании в районе Тай По.

© Соцсети

В настоящее время пожару присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Огонь перекидывается на другие здания жилого комплекса, в котором проживают около 4 тыс. человек. Власти полагают, что жители могут оставаться в зоне возгорания.

Причины пожара пока не сообщаются. На месте работают пожарные расчеты, видны многочисленные кареты скорой помощи.