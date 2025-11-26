Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых нужно искать ближе к реке Мина и ручьям. Свою версию озвучил доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, чьи слова приводит krsk.aif.ru.

По его словам, с 19 века в этих местах добывали золото. Из-за этого в лесах до сих пор можно найти ямы, шурфы (вертикальные или наклонные шахты — прим. «Ленты.ру»), глубиной до десяти метров.

Медведев считает, что собака могла попасть в одну из выработок, а глава семьи Сергей мог отправиться на ее спасение. Таким образом, вся семья могла оказаться в ловушке.

«Поиски следует продолжать вблизи поселка, на границе с лесом. Ближе к Мине и ручьям. Там был старательский шурф», — сказал профессор.

Нападение змей и снежная ловушка: последние новости о поисках Усольцевых

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за осадков или диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.