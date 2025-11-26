Собаки загрызли мужчину в Иркутской области

В Иркутской области мужчину без признаков жизни нашли на полигоне. Его загрызли собаки, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

61-летнего рабочего обнаружили недалеко от поселка Чекановского. Возможно, к моменту приезда медиков россиянина еще можно было спасти, однако животные не дали бригаде скорой помощи приблизиться к телу.

Разогнать собак удалось лишь приехавшим сотрудникам полиции. Для этого им пришлось открыть огонь на поражение, одного пса застрелили.

Ранее в Красноярском крае собаки растерзали ребенка. После этого его семью затравили в сети зоозащитники. На публикации уже отреагировали в Следственном комитете. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой насилия.