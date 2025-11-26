Россиянка рассказала о мотивах расправы над сыном-подростком

В Москве местная жительница расправилась с 16-летним сыном при помощи молотка и ножа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ее намерены арестовать. Фигурантка признала свою вину и заявила, что мысль о преступлении возникла у нее не менее двух месяцев назад.

Преступление произошло 12 ноября в квартире на улице Академика Анохина. После расправы женщина попыталась покончить с собой, но ее спали врачи.

Ранее в Приморском крае задержали 27-летнюю жительницу города Артем за попытку расправиться со своим трехлетним ребенком.