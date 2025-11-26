«Прецедент Долиной»: кто стоит за аферой по продаже квартир

Член Гильдии риелторов Москвы Владимир Белолипцев предположил, что волна новостей о мошенничестве с продажей квартир пенсионеров может быть частью умысла, цель которого - «маргинализировать вторичный рынок недвижимости». Об этом Белолипцев рассказал «Царьграду».

В 2025 году появилось множество сообщений о мошенничестве, в результате которого сделки с жильем пожилых людей признаются незаконными. Пенсионеры продают квартиры, а затем возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что заключали сделку под влиянием аферистов.

Источник «Ведомостей», который участвовал в недавних обсуждениях этой проблемы в Госдуме, привел данные, согласно которым суды вынесли три тысячи решений в пользу продавцов недвижимости. Однако в Верховном суде (ВС) России заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В суде подчеркнули, что статистики за текущий год пока нет. ВС назвал недопустимым «умышленное нагнетание обстановки», которое может играть на руку «заинтересованным участникам рынка».

«Возможен умысел, чтобы маргинализировать вторичный рынок недвижимости. Конечно, первичный рынок от этой ситуации получит колоссальную выгоду в размере триллионов рублей, которые скопились на банковских вкладах граждан за последние годы», - так прокомментировал ситуацию член Гильдии риелторов Москвы Владимир Белолипцев.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Ольга Власова заявила «Ведомостям», что в России следует усилить ответственность профессиональных участников рынка недвижимости, риэлторов и банков в случае признания подобных сделок недействительными. По данным Власовой, сейчас в судах рассматривается 150 дел «о мошенничестве с бабушками».

В таких делах часто встречается третье лицо - телефонный мошенник (часто из украинских мошеннических «колл-центров»). Он представляется сотрудником банка или силовиком, убеждает жертву, что ее деньги и жилье под угрозой. В результате жертва быстро продает квартиру, а вырученные средства отправляет на «безопасные счета», так деньги и попадают в руки мошенников. Жертвы, осознав, что их обманули, отказываются выезжать и подают в суд.

Адвокат Павел Хлюстов рассказал «Ведомостям», что прокуратура в таких делах «защищает социально незащищенных» - пенсионеров, а суды исходят из того, что у человека могла быть нарушена свобода волеизъявления. На практике появляется новая категория потерпевших - добросовестные покупатели.

В июне Генпрокуратура поддержала запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличные. В ноябре замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подготовил законопроект об обязательном «периоде охлаждения» для сделок с недвижимостью. По его задумке, деньги должны в течение недели находиться в банке, пока покупатель будет получать все необходимые документы, свидетельствующие о вменяемости продавца.