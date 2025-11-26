Жителя Ставрополья осудили на 13,5 года за госизмену

Ставропольский краевой суд вынес приговор в отношении жителя Петровского округа, который признан виновным в государственной измене. Он отправится в колонию на 13 лет 6 месяцев, сообщили в прокуратуре Ставрополья.

"В суде установлено, что злоумышленник, являясь приверженцем проукраинской идеологии, разделяя методы и цели деятельности противостоящих России силовых структур, в январе 2024 года вступил в переписку с неустановленным сотрудником Министерства обороны Украины, в ходе которой инициативно заявил о своей готовности действовать в интересах недружественного государства. В дальнейшем он по заданию иностранной разведки собирал и передавал куратору сведения о местоположении войсковых частей и объектов топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.