В Омске пенсионер провалился в яму с кипятком

Омские следователи начали проверку после падения пенсионера в яму с кипятком. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

По предварительным данным, прохожий провалился в яму на улице 5-й Армии, которая образовалась из-за аварии на подземном трубопроводе.

78-летнего пенсионера госпитализировали с сильными ожогами. В настоящее время он находится в реанимации.

"В настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия, опросы очевидцев, другие проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин аварии и виновных лиц", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.