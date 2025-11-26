В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены минимум 20 квартир

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получили 20 квартир, 15 частных домов, а также спортивная школа и городская поликлиника, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Рабочие группы продолжают поквартирный обход домов, пострадавших в результате атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

В ночь на 26 ноября в Новороссийске сообщили об отражении атаки БПЛА.

Накануне в результате ночной атаки БПЛА пострадал корпус нефтяного терминала под Новороссийском.

Четверо жителей пострадали, повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома.