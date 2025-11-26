Нападение змей и снежная ловушка: последние новости о поисках Усольцевых

Спустя почти два месяца активных поисков семьи Усольцевых, которые продолжаются в тайге Красноярского края, ситуация остается напряженной из-за резко ухудшившихся погодных условий, пишет aif.ru.

Поисковые работы осложняются снегопадами, похолоданием и сильным ветром. Температура может опуститься до -30 градусов. Издание охарактеризовало место, где пропали люди, как «снежную ловушку».

Семья из трех человек пропала 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Официально это считается несчастным случаем, однако местные жители подозревают, что их укусила змея. Эксперт в области зоологии Евгений Рыбалтовский подтвердил наличие гадюк в этом регионе, но подчеркнул, что их укусы редко приводят к летальному исходу для здоровых людей. Как уточняется, если человек здоров, у него нет аллергии и почки в порядке, то укус гадюки обыкновенной, вероятно, не причинит ему вреда.

Территория поисков труднодоступна, особенно пещеры, где могут находиться люди. Сын Ирины, Данил Баталов, выражает надежду на возобновление поисков.

Также он ответил на критику, объяснив, что не может замкнуться в депрессии из-за личных трудностей и трагедии. Он упомянул проблемы на работе и уход за бабушкой, подчеркнув, что поддержка друзей помогла ему сохранить присутствие духа.