Россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача

В Приморье арестовали мать, изрезавшую трехлетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным канала, 23 ноября 27-летняя местная жительница, находясь в квартире на улице Харьковская в городе Артеме с двумя детьми в возрасте трех и пяти лет, нанесла ножом множественные ранения своему трехлетнему сыну. Довести до конца преступный умысел ей помешали соседи, которые услышали крики и вызвали сотрудников полиции. Пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Суд арестовал обвиняемую сроком на два месяца. Дети переданы родственникам.

