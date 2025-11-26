Россиянин пропал в аэропорту Бангкока

Россиянин пропал в аэропорту таиландского Бангкока, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 ноября. 59-летний мужчина по имени Игорь из Южно-Сахалинска собирался вылететь из Бангкока в Хабаровск. По словам очевидцев, прибыл в аэропорт, зарегистрировался на рейс и зашел в перронный автобус, который вез пассажиров к самолету. Однако после взлета воздушного судна выяснилось, что на борту авиалайнера мужчины нет.

"Куда он исчез, никто не понимает", - пишет SHOT.

Отмечается, что 25 ноября у мужчины был день рождения, однако ни на один звонок пропавший не ответил.