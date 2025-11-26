Появились подробности расследования миллиардных махинаций на российском заводе

Завершено расследование уголовного дела о хищении 2,2 миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа «Десятым подшипниковым заводом». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В махинациях, причинивших ущерб государству, обвиняются собственники предприятия Алексей и Людмила Кулешовы, четверо топ-менеджеров и бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин. Им вменяется мошенничество и служебный подлог.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2024 год завод в рамках гособоронзаказа поставлял продукцию по завышенным ценам с использованием подложных документов. В результате из бюджета было похищено 2,2 миллиарда рублей. Также ущерб причинен 16 промышленным предприятиям.

На имущество обвиняемых общей стоимостью пять миллиардов рублей наложен арест. Фигуранты дела знакомятся с материалами, после чего дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее сообщалось, что махинации вскрылись на трех подшипниковых заводах: «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2 Тверь».