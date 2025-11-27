Верховный суд России признал ФБК террористической организацией

Верховный суд России признал американскую дочернюю структуру ФБК* террористической организацией в рамках иска, поданного Генеральной прокуратурой.

Об этом пишет ТАСС.

«Признать американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.») террористической организацией», — заявил судья.

Уточняется, что данное решение подлежит немедленному исполнению.

Как рассказал RT бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов, Юлия Навальная** и другие оппозиционеры плечом к плечу маршировали в Берлине с нацистами и террористами «Русского добровольческого корпуса»*** и жгли российские флаги. По его мнению, уже тогда в этом был состав уголовного дела.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и её аффилированные структуры признаны экстремистскими, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда.

** Физлица, признанные иноагентами.

*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.