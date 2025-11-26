Семья Усольцевых бесследно пропала на Кутурчинском Белогорье почти два месяца назад. Масштабные поиски с вертолетами, дронами и альпинистами не дали результатов, а криминал и версию побега за границу следователи исключили. Доктор биологических наук Леонид Медведев предположил, что причиной исчезновения могла стать собака семьи.

По его словам, родители и пятилетняя дочь отправились в легкий поход, не ожидая опасностей, а собака могла заметить зверька и увлечь за собой семью в старый шурф — глубокую яму от золотодобычи XIX века, заросшую кустарником.

Эксперт считает, что сначала в яму спустился глава семьи, за ним последовали остальные, и группа оказалась в ловушке без возможности выбраться. Медведев отметил, что искать Усольцевых следует ближе к поселку, у ручьев и старых приисков.

Спелеологи добавили, что пещеры района не подходят для жилья: вертикальные колодцы слишком глубокие, температура около плюс четырех градусов, а следы обжития сразу заметны. Единственная горизонтальная пещера находится слишком далеко — около 25 километров, и следы на снегу были бы очевидны, передает Aif.ru.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.