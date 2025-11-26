Школьник устроил стрельбу из газового пистолета в гимназии Владивостока

Ученик восьмого класса устроил стрельбу из газового пистолета в одной из гимназий Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал RT. По информации Telegram-канала, в результате стрельбы пострадали семь детей.

"Пострадавшие жалуются, что у них слезились глаза и было жжение в дыхательных путях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рамка металлоискателя на входе в школу не сработала, так как газовый пистолет был пластиковым. По информации Telegram-канала "PrimaMedia. Приморье", на месте происшествия работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Накануне в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо ребенку из травматического пистолета. Инцидент произошел на улице Шаумяна, когда девятилетний школьник играл на детской площадке вместе с другом. Неизвестный выстрелил в ребенка, и пуля, по словам матери, застряла в щеке.