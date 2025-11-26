Члены экипажа затонувшего в Хургаде батискафа не имели разрешений

Члены экипажа затонувшего в Хургаде батискафа, на борту которого погибли россияне, не имели морских лицензий, необходимых для работы на таких объектах.

Кроме того, как выяснило РИА Новости, их число на момент отправки судна превышало установленные требования.

«Компания «Синдбад» и её владельцы в нарушение трудового соглашения и лицензии на подлодку, допустили до управления других членов экипажа, число которых превышало допустимое. Также ни у кого из членов экипажа не было морских лицензий», — передаёт агентство.

Ранее защита капитана затонувшего в Хургаде батискафа попросила независимую комиссию.

В результате аварии прогулочного батискафа в Хургаде погибли шесть россиян, в том числе два ребёнка. Ещё 38 граждан РФ были спасены, 14 из них находятся в больницах. По данным СМИ, у госпитализированных — травмы головы и конечностей, ушибы, а также трудности с дыханием. Возбуждено уголовное дело.