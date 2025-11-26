В Алтайском крае следователи задержали четверых местных жителей за попытку устроить теракт на железной дороги. Среди задержанных двое несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на Восточное МСУТ Следственного комитета России.

Как выяснили следователи, фигуранты планировали поджечь релейный шкаф на перегоне Барнаул – Южный. Для этого злоумышленники намеревались использовать горючие материалы. За совершение преступления подозреваемые должны были получить вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.

“Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили”, - рассказали агентству в ведомстве.

В отношении задержанных уже избрали меру пресечения в виде взятия под стражу. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на другом участке железной дороги на Алтае.