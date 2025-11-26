С купола вулкана на Камчатке сходят раскаленные лавины

На вулкане Безымянный в Камчатском крае фиксируется сход раскаленных лавин. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

“Глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Сергеевич Бондаренко сообщил мне, что Безымянный все же решил начать извергаться. Раскаленные лавины постоянно сходят по активному куполу”, - написал Лебедев на своей странице в соцсети ВК.

Он отметил, что последствий для поселений округа пока нет. В селах имеются запасы воды и средств индивидуальной защиты. Также все экстренные службы готовы к реагированию.

Вместе с тем министр призвал туристов держаться подальше от Безымянного. Нахождение близ вулкана опасно для жизни, предупредил глава краевого ведомства.

Ранее стало известно, что вулкан Безымянный выбросил пепловый шлейф, который растянулся на 50 километров.