В районе Ростовской области объявили день траура из-за ночной атаки ВСУ

День траура объявлен 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области, где из-за ночной атаки украинских беспилотников погибли три человека. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — написал он.

По его словам, всем государственным учреждениям поручено приспустить флаги. Также в городе будут отменены все развлекательные мероприятия.

До этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной воздушной атаки на город три человека были ранены и один не выжил. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Минувшей ночью Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак погибли и пострадали люди, повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. Очевидцы назвали «страшной» прошедшую ночь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге снесут два дома после атак ВСУ.