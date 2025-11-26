Владелица пыточного рехаба в Подмосковье пустилась в бега

Владелица подмосковного рехаба Анна Хоботова скрывается от правоохранителей, ее местонахождение сейчас устанавливают. По информации следствия, Хоботова была осведомлена о том, что происходило в ее центре. Об этом сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

Центр в Дедовске стал известен после того, как в больницу в критическом состоянии доставили 16-летнего Рому. В здании обнаружили комнату для пыток, где держали детей за нарушения правил.

По словам родителей, подростков избивали, заставляли есть собачий корм, держали связанными и запрещали ходить в туалет. Измученных детей принуждали улыбаться на фото, которые отправляли родителям, передает Telegram-канал.

По данным Следственного комитета, пострадавший 16-летний подросток сейчас находится в коме. Правоохранители задержали администратора рехаба Виталия Балабрикова и 18-летнюю девушку, которая участвовала в пытках над подростками. Мужчину арестовали, меру пресечения для девушки выберут позднее.