Администратор пыточной для подростков был судим за сбыт наркотиков

Задержанный по делу о подростковом рехабе Виталий Б. сам был наркоманом и дважды привлекался к уголовной ответственности. Также он проходил курс лечения от наркомании.

Как стало известно «МК», в сентябре 2021 года Виталий был задержан в Адлере (Краснодарский край) после того как забрал «закладку» - пакетик с 1,95 граммами мефедрона. На тот момент он уже был женат, имел ребенка, работал в фирме специалистом отдела предотвращения потерь. Суд не стал строго наказывать его, приговорив к штрафу в 20 тысяч рублей.

В следующий раз молодой человек был задержан за аналогичное преступление в 2024 году в Екатеринбурге. Он заказал в Интернете метилэфедрон, приобрел 0,44 грамма через «закладку», но также был задержан. Мама Виталия заявила, что ее сын лечится от наркотической зависимости. Это подтвердила и экспертиза – у мужчины был выявлен синдром зависимости второй стадии в связи с употреблением стимуляторов. Решением суда Виталий был приговорен к 350 часам обязательных работ с обязанностью пройти курс лечения от наркомании.

Напомним, сейчас Виталий проходит по делу о пытках в рехабе как один из обвиняемых. Он был администратором центра, где издевались над подростками.