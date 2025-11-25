Два жилых дома снесут в Таганроге после ночной атаки ВСУ

Два жилых дома в Таганроге придется демонтировать из-за ущерба, нанесенного в ходе атаки Вооруженных сил Украины в ночь с 24 на 25 ноября: здания не подлежат восстановлению. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

© Telegram / Юрий Слюсарь

Глава региона сообщил, что в результате происшествия своего имущества лишились 15 жителей дома на Инструментальной улице.

— Еще одна квартира разрушена в другом доме. Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры, — заключил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в настоящее время комиссии обследуют близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают от жителей заявления на единовременные компенсации. Их будут собирать до 28 ноября. Из резервного фонда Таганрога на выплаты запланировано выделение 19 миллионов рублей, указал глава региона в своем Telegram-канале.

Утром 25 ноября Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ в Ростовской области погибли три человека. Кроме того, пострадали 11 человек в Таганроге и Неклиновском районе.